Каллас выступила с новой инициативой по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов взять на себя спутниковый мониторинг прекращения огня в случае перемирия на Украине.
«Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС, когда будет перемирие. Это включает в себя усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня», — приводятся слова Кайи Каллас на сайте Европейской службы внешних связей.
Ранее глава евродипломатии заявила, что министры обороны стран-членов Евросоюза поддержали разблокировку 6,6 миллиарда евро для Украины из фонда ЕС.
