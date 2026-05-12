Тренер Гербольдт высказалась о смене гражданства фигуристкой Муравьёвой

Чемпионка России среди юниоров, тренер Катарина Гербольдт прокомментировала возможную смену спортивного гражданства фигуристкой Софьей Муравьёвой.
В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что спортсменка достаточно сильна и ярка, поскольку входит в сборную России.
«Не могу сказать, что это глобальная потеря, учитывая, что каждый год появляются какие-то юные звёздочки. Но тем не менее какое-то сожаление есть», — сказала Гербольдт.
Тренер также предположила, что у Муравьёвой уже могут быть определённые договорённости о продолжении карьеры.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном решении олимпийского чемпиона американца Ильи Малинина взять паузу в карьере.