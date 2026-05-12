Эксперт по недвижимости Ракута допустил рост спроса на мини-отели и глэмпинги

Эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, что частные инвесторы всё чаще рассматривают гостиничную недвижимость вместо покупки квартир для сдачи в аренду.
В беседе с АБН24 он отметил, что такой формат привлекает возможностью передать операционные задачи управляющей компании: поиск арендаторов, уборку и техническое обслуживание.
По словам специалиста, интерес к гостиничным проектам также связан с дополнительными вариантами коммерческого использования — от кафе и ресторанов до спа-зон и развлекательной инфраструктуры.
Ранее член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков в беседе с НСН заявил, что жильё на вторичном рынке сейчас чаще покупают для личного пользования, а не для инвестиций.