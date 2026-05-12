В Москве поздравили столичных медсестёр с профессиональным праздником

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных медицинских сестёр с профессиональным праздником и отметила их вклад в работу городской системы здравоохранения.
По её словам, в Москве работают более 180 тыс. медиков, из них свыше 60 тыс. относятся к среднему медицинскому персоналу.
Ракова также рассказала, что в городе действуют программы повышения квалификации для специалистов. Приём на обучение по этой специальности за четыре года увеличился почти на 70%.
