Учёный Литвинов: вакцины от хантавируса не существует

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов рассказал, что хантавирус представляет опасность для человека, а вакцины от него не существует.
В беседе с URA.RU он отметил, что переносчиками вируса являются грызуны, а заражение чаще происходит при вдыхании пыли от выделений инфицированных животных.
По словам учёного, хантавирус обычно не передаётся от человека к человеку, но многое зависит от конкретного штамма. Если вирус получит способность легко распространяться между людьми, ситуация может стать серьёзной.
При этом прогнозировать развитие вспышки пока сложно, сказал эксперт.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН заявила, что нейросети в медицине могут помогать специалистам быстрее обрабатывать данные, но не заменяют врача при постановке диагноза.