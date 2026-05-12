Политолог Атаманенко допустил отставку Стармера до выборов

Преподаватель Института общественных наук РАНХиГС политолог-американист Артемий Атаманенко допустил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост до очередных выборов.
В беседе с РИА «ФедералПресс» он отметил, что в стране усиливается кризис традиционной партийной системы: консерваторы ослаблены, а лейбористы пришли к власти скорее на фоне провала соперников, чем благодаря собственной эффективности.
По словам политолога, недовольство Стармером связано в том числе с тем, что он активнее занимается внешней политикой, чем внутренними социально-экономическими проблемами.
«Я бы сделал большую ставку на то, что Стармер окажется достаточно крепким, чтобы держаться за своё место», — сказал Атаманенко.
Он добавил, что для лейбористов Стармер стал фигурой, на которой удобно персонализировать накопившиеся претензии к партии и прежней двухпартийной системе.
