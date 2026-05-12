В КГБ Белоруссии рассказали о деятельности литовского шпиона Ринго

Задержанный КГБ Белоруссии литовский шпион занимался сбором информации в правоохранительной и военной сферах.

Источник: Аргументы и факты

Агент литовских спецслужб, задержанный Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, занимался сбором информации в различных сферах, включая правоохранительную, военную и общественно-политическую области, а также оказывал содействие в установлении связи между иностранными спецслужбами и их агентами. Об этом сообщил замглавы следственного управления КГБ Александр Тарасевич в эфире телеканала ОНТ.

«В ходе проведенной оперативной работы была достоверно установлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Литовской Республики Троцкиса Мирославаса 1990 года рождения», — рассказал Тарасевич.

По его словам, также агент, известный под псевдонимом Ринго, выполнял полученные от иностранной службы задания, получал разведывательные средства и материальное вознаграждение.

Ранее, 12 мая, телеканал ОНТ сообщил, что сотрудники КГБ задержали гражданина Литвы, который прибыл в страну под предлогом восстановления дома своего отца. Ранее он работал в литовских силовых структурах.

Накануне полиция Германии арестовала граждан Украины и Латвии, в чьем автомобиле нашли арсенал для слежки.

