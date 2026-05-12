В КГБ Белоруссии рассказали о деятельности литовского шпиона Ринго

Агент литовских спецслужб, задержанный Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, занимался сбором информации в различных сферах, включая правоохранительную, военную и общественно-политическую области, а также оказывал содействие в установлении связи между иностранными спецслужбами и их агентами. Об этом сообщил замглавы следственного управления КГБ Александр Тарасевич в эфире телеканала ОНТ.