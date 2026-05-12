Диетолог Ромашина призвала отказаться от жёстких диет после праздников

Диетолог Ольга Ромашина рассказала, что после майских праздников не стоит садиться на жёсткие диеты или резко ограничивать питание.
В беседе с Regions.ru она отметила, что прибавка на весах после шашлыков часто связана не с жиром, а с отёками из-за соли, соусов и алкоголя.
«Никакого смысла в жёстких диетах нет. Они добавят стресс организму и приведут к ещё большему перееданию», — предупредила Ромашина.
По словам диетолога, мягко вернуться в форму за три — пять дней помогут отказ от солёного и «жидких калорий», достаточное количество воды, белок в каждый приём пищи, овощи и ходьба.
