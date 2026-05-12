Режиссёр Фокин: театр должен сохранять художественное достоинство

Президент Александринского театра режиссёр Валерий Фокин рассказал, что театр должен сохранять художественное лицо и профессиональное достоинство даже в эпоху перемен.
В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что театр для него всегда был особым миром, связанным с реальной жизнью, но не сводимым к обычной работе или производству спектаклей.
«Театр должен удерживать определённые смыслы. Он ведь либо живой, либо мёртвый», — сказал Фокин.
Режиссёр также объяснил разницу между экспериментом и эпатажем.
По его словам, настоящий эксперимент нужен ради нового смыслового результата, тогда как эпатаж связан с желанием самоутвердиться или произвести внешний эффект.
Ранее актриса Алина Дулова в беседе с НСН рассказала, что перед съёмками военной драмы «Отец» актёров отправили в действующий военный гарнизон, где они проходили подготовку, приближенную к условиям военного времени.