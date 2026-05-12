Фицо заявил, что отмена права вето разрушит ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето в Европейском союзе может привести к его ослаблению и в перспективе стать началом распада объединения. Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети после встречи в Братиславе с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос.