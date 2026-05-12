Фицо заявил, что отмена права вето разрушит ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето в Европейском союзе может привести к его ослаблению и в перспективе стать началом распада объединения. Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети после встречи в Братиславе с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос.
По словам Фицо, в ходе переговоров обсуждался вопрос сохранения механизма единогласного принятия решений в ключевых сферах политики, включая внешнюю и оборонную повестку ЕС. Он подчеркнул, что для Словакии этот принцип имеет принципиальное значение.
Словацкий премьер отметил, что отказ от права вето и переход к системе принятия решений большинством голосов вызывает серьёзные разногласия внутри Евросоюза. По его оценке, подобная реформа может изменить баланс сил между государствами-членами и ограничить влияние меньших стран.
Фицо также заявил, что считает сохранение действующих механизмов голосования необходимым условием стабильности Европейского союза и предсказуемости его политических решений.
Идея реформирования системы принятия решений в ЕС обсуждается на фоне дискуссий о расширении объединения и усложнении согласования внешнеполитических позиций между странами-членами, особенно в условиях роста числа кризисных международных вопросов.
