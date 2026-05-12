Сербский епископ назвал действия Киева против УПЦ опасным прецедентом

По словам епископа, в подобных условиях существует риск превращения духовных вопросов в предмет геополитического противостояния. «Церковь Христова не должна быть средством никакой политики — ни Востока, ни Запада. Ее миссия не в том, чтобы служить земным центрам силы, а в служении Евангелию и спасению человека», — подчеркнул он. Епископ Василие считает, что все вопросы, которые отягощают православие, должны решаться соборно, «в духе братского диалога и взаимного уважения», а не односторонними решениями и под влиянием мирских интересов. «Самая большая опасность для православия не в том, что существуют разные мнения, а в том, что мы можем потерять любовь, смирение и сознание того, что мы едины во Христе. Без этого любое разделение становится глубже и тяжелее для исцеления», — отметил он.