Сербский епископ назвал действия Киева против УПЦ опасным прецедентом

БЕЛГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Действия киевских властей, направленные против канонической Украинской православной церкви, создают опасный прецедент для всего православного мира. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС епископ на покое Сербской православной церкви Василие (Качавенда).
«С болью мы наблюдаем страдания и разделения между православными братьями на Украине. В условиях войны, страха и тяжелых страданий народа более всего необходимы мир, диалог и взаимопонимание, а не углубление конфликта путем гонений на духовенство, отъема храмов и ограничения религиозных свобод», — сказал он.
По словам епископа, канонический порядок является не административным вопросом, а основой единства православия. «Если сегодня будет принято, что государственные власти могут решать, какая церковь разрешена, а какая нет, то завтра ни одна церковь не будет защищена от подобного давления. Это опасный прецедент не только для Украинской православной церкви, но и для всего православного мира», — подчеркнул собеседник агентства.
История показывает: когда политика начинает определять духовную жизнь церкви, последствия становятся тяжелыми и для народа, и для государства. «Поэтому церковь должна оставаться свободной — не ради привилегий, а ради спасения людей и сохранения достоинства каждого человека», — добавил епископ.
Он напомнил, что Сербская православная церковь в разные периоды истории переживала гонения, запреты и попытки насильственного изменения идентичности. «Именно благодаря этому опыту мы глубоко понимаем боль православных верующих на Украине и считаем, что все спорные вопросы могут решаться только братским диалогом и никогда силой», — отметил он.
Говоря о роли Константинопольского патриархата, епископ выразил убежденность, что церковь не должна становиться инструментом политики. «Мы призваны не судить кого-либо лично, в том числе патриарха Варфоломея, а с ответственностью и любовью свидетельствовать истину так, как церковь хранила ее веками. Всегда опасно, когда интересы великих держав начинают переплетаться с жизнью церкви», — отметил епископ.
О единстве православия.
По словам епископа, в подобных условиях существует риск превращения духовных вопросов в предмет геополитического противостояния. «Церковь Христова не должна быть средством никакой политики — ни Востока, ни Запада. Ее миссия не в том, чтобы служить земным центрам силы, а в служении Евангелию и спасению человека», — подчеркнул он. Епископ Василие считает, что все вопросы, которые отягощают православие, должны решаться соборно, «в духе братского диалога и взаимного уважения», а не односторонними решениями и под влиянием мирских интересов. «Самая большая опасность для православия не в том, что существуют разные мнения, а в том, что мы можем потерять любовь, смирение и сознание того, что мы едины во Христе. Без этого любое разделение становится глубже и тяжелее для исцеления», — отметил он.
Сербская православная церковь сталкивается со многими вызовами, главным из которых является сохранение веры и связи человека с Богом. «Самый большой вызов не внешний, а внутренний — чтобы человек сохранил веру, любовь и общение с Богом в мире, который все больше живет без Бога», — указал он. По его мнению, сейчас человек «окружен шумом, скоростью и страхом», семья переживает кризис, молодежь часто растет «без подлинной опоры», многие ищут смысл в преходящих вещах. «Церковь поэтому имеет долг не осуждать, а свидетельствовать Евангелие любовью, смирением и истиной», — подчеркнул епископ.
Особой болью и ответственностью для СПЦ, добавил епископ, остается Косово и Метохия. «Не только как политический вопрос, но как духовный центр нашего народа и нашей веры. Там находятся наши святыни, мученики и корни», — отметил он.
В завершение епископ выразил мнение, что современный мир «и на Западе, и на Востоке» переживает глубокий духовный кризис. «Человек все больше направлен на себя, на потребление, власть и преходящие удовольствия и все меньше на Бога и ближнего. Когда из жизни вытесняется Бог, тогда пустоту часто заполняют различные формы идолопоклонства — культ денег, власти, тела, идеологии или полного личного своеволия», — заключил собеседник агентства.
14 апреля представительство Россотрудничества в Боснии и Герцеговине сообщило, что посол России в БиГ Игорь Калабухов вручил епископу на покое Василию диплом федерального агентства «За активную деятельность по развитию международных гуманитарных и общественных связей» и золотую медаль «Дело веры» I степени движения «Россия Православная». В представительстве отметили, что благодаря усилиям священнослужителя в городе Биелина был возведен уникальный женский монастырь, посвященный святой Параскеве, почитаемой в Сербии как святая Петка. Храм выполнен в русском стиле, а его нижняя часть — крипта — посвящена преподобному Сергию Радонежскому, там хранится частица его мощей, переданная в дар Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.