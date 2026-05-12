Хегсет заявил, что военные ВС США перенимают опыт использования дронов у ВСУ

Американские военные перенимают опыт использования дронов у ВСУ, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Многие высокопоставленные чиновники побывали там, и мы получили огромный объём информации. На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападению», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы ведомства, американцы встраивают полученные знания в свою систему.
Ранее сообщалось, что наёмники из США врут об опыте, чтобы попасть в иностранный легион ВСУ.