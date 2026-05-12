92-летняя Вера Гуревич, первая учительница Владимира Путина, заявила, что гордится президентом РФ и считает его истинным патриотом.
«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — сказала Вера Гуревич для «Вестей».
По ее словам, уже с 14 лет будущий президент мог обсуждать разные взрослые и серьезные темы, в том числе касающиеся международной повестки.
Ранее Вера Гуревич сообщила, что Владимир Путин был самым сильным мальчиком в школе, никто бы не посмел с ним конфликтовать. Она подчеркнула, что отец будущего главы государства Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал своего сына. Первая учительница президента РФ посетила Парад Победы в Москве 9 мая по приглашению своего бывшего ученика, который лично отвез ее на ужин и столичные культурные события.