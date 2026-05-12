Первая учительница президента рассказала о гордости за него: «Он заслуживает править Россией»

Ранее Вера Гуревич сообщила, что Владимир Путин был самым сильным мальчиком в школе, никто бы не посмел с ним конфликтовать. Она подчеркнула, что отец будущего главы государства Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал своего сына. Первая учительница президента РФ посетила Парад Победы в Москве 9 мая по приглашению своего бывшего ученика, который лично отвез ее на ужин и столичные культурные события.