Путин назначил новых председателей двух судов Дагестана

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателей двух судов Дагестана и нового судью Верховного суда республики.

«Назначить на шестилетний срок полномочий: … в Республике Дагестан председателем Акушинского районного суда Исмаилова Тимура Гаджимагомедовича, председателем Дербентского городского суда Юрина Максима Владимировича…, судьей Верховного суда Республики Дагестан Мартышкина Виталия Васильевича», — говорится в указе.

Также назначены четыре судьи в районные суды Дагестана.

Четвертого апреля Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который с марта 2024 года был председателем Верховного суда республики.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
