Путин назначил новых председателей двух судов Дагестана.

МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателей двух судов Дагестана и нового судью Верховного суда республики.
«Назначить на шестилетний срок полномочий: … в Республике Дагестан председателем Акушинского районного суда Исмаилова Тимура Гаджимагомедовича, председателем Дербентского городского суда Юрина Максима Владимировича…, судьей Верховного суда Республики Дагестан Мартышкина Виталия Васильевича», — говорится в указе.
Также назначены четыре судьи в районные суды Дагестана.
Четвертого апреля Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который с марта 2024 года был председателем Верховного суда республики.