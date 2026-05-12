CAS отклонил апелляцию КХЛ против сбежавшего из лиги хоккеиста

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию КХЛ против экс-хоккеиста «Сочи» Михала Криштофа, IIHF, Швейцарской федерации хоккея и клуба «Лангнау Тайгерс».
В апреле панель арбитров пришла к выводу, что CAS не обладает юрисдикцией для рассмотрения апелляции КХЛ. Все другие требования и ходатайства по существу этого дела были отклонены.
В октябре 2024 года словак самовольно покинул расположение сочинской команды и подписал соглашение с «Лангнау», несмотря на действующий контракт с российским клубом.
Весной 2025-го КХЛ подала апелляционное заявление в CAS с требованием отстранить Криштофа на шесть месяцев от официальных матчей на национальном и международном уровнях, а также наложить санкции на клуб, SIHF и сотрудников IIHF, которые одобрили этот переход.
