CAS отклонил апелляцию КХЛ против сбежавшего из лиги хоккеиста

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию КХЛ против экс-хоккеиста «Сочи» Михала Криштофа, IIHF, Швейцарской федерации хоккея и клуба «Лангнау Тайгерс».

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию КХЛ против экс-хоккеиста «Сочи» Михала Криштофа, IIHF, Швейцарской федерации хоккея и клуба «Лангнау Тайгерс».

В апреле панель арбитров пришла к выводу, что CAS не обладает юрисдикцией для рассмотрения апелляции КХЛ. Все другие требования и ходатайства по существу этого дела были отклонены.

В октябре 2024 года словак самовольно покинул расположение сочинской команды и подписал соглашение с «Лангнау», несмотря на действующий контракт с российским клубом.

Весной 2025-го КХЛ подала апелляционное заявление в CAS с требованием отстранить Криштофа на шесть месяцев от официальных матчей на национальном и международном уровнях, а также наложить санкции на клуб, SIHF и сотрудников IIHF, которые одобрили этот переход.

Ранее сообщалось, что шведский хоккеист «Динамо» Фредрик Классон попал в базу «Миротворца»*.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

