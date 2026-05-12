Украина поучаствовала в учениях НАТО в Швеции

Страны НАТО должны как можно скорее научиться проводить операции при помощи беспилотников и противодействовать им, подтвердил глава штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон. По его словам, самый быстрый способ это сделать — учиться у Украины. «Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным», — сказал бригадный генерал Кертис Кинг из ВС США. Он также отметил важность систем глубокого обнаружения для выявления беспилотников.