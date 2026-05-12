Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина поучаствовала в учениях НАТО в Швеции

Военнослужащие Украины приняли участие в военных учениях НАТО на территории Швеции. Как пишет Associated Press, их туда пригласили для того, чтобы продемонстрировать методы ведения войны с помощью беспилотников.

Военнослужащие Украины приняли участие в военных учениях НАТО на территории Швеции. Как пишет Associated Press, их туда пригласили для того, чтобы продемонстрировать методы ведения войны с помощью беспилотников.

Участники учений отрабатывали отражение нападения «неназванной страны» на Швецию. По сценарию, неприятель наращивал войска вдоль восточной границы альянса, а остров Готланд в Балтийском море столкнулся с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия из-за диверсий.

Группа украинских пилотов, приехавших поделиться боевым опытом, фактически «уничтожила» шведские подразделения в учебном бою, пишет агентство. Учения приходилось останавливать трижды, чтобы шведы могли провести работу над ошибками. По словам одного из пилотов, в реальном бою шведские военнослужащие бы уже были мертвы. Украинские военные отметили, что западным силам нужно срочно менять тактику, улучшать оборудование и углублять понимание того, как работают FPV-дроны.

Страны НАТО должны как можно скорее научиться проводить операции при помощи беспилотников и противодействовать им, подтвердил глава штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон. По его словам, самый быстрый способ это сделать — учиться у Украины. «Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным», — сказал бригадный генерал Кертис Кинг из ВС США. Он также отметил важность систем глубокого обнаружения для выявления беспилотников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше