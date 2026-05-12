В ХМАО трое рыбаков погибли в сгоревшем автомобиле

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело после гибели трёх рыбаков. Их тела обнаружили в сгоревшем автомобиле недалеко от реки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.

По данным ведомства, машину нашли во время тушения лесного пожара в 5 км от посёлка Ягодный. Из автомобиля извлекли тела трёх жителей Урая и Кондинского района.

По предварительной версии, мужчины могли случайно устроить пожар, когда пытались обогреть салон газовой горелкой.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трёх тел после пожара в квартире в Выборге Ленинградской области.