В ХМАО трое рыбаков погибли в сгоревшем автомобиле

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело после гибели трёх рыбаков. Их тела обнаружили в сгоревшем автомобиле недалеко от реки.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.
По данным ведомства, машину нашли во время тушения лесного пожара в 5 км от посёлка Ягодный. Из автомобиля извлекли тела трёх жителей Урая и Кондинского района.
По предварительной версии, мужчины могли случайно устроить пожар, когда пытались обогреть салон газовой горелкой.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трёх тел после пожара в квартире в Выборге Ленинградской области.