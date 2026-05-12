Нейропсихолог Куницина: мозг сохраняет способность меняться всю жизнь

Нейропсихолог Алла Куницина рассказала, что мозг способен формировать новые нейронные связи даже в пожилом возрасте, если регулярно получает стимуляцию.

В беседе с 450media.ru она отметила, что нейропластичность влияет на память, внимание и мышление.

По словам специалиста, без умственной нагрузки связи между нейронами могут ослабевать, а когнитивные функции — ухудшаться.

Куницина посоветовала поддерживать работу мозга с помощью чтения, изучения иностранных языков, новых хобби, кроссвордов, судоку, шахмат и других интеллектуальных игр.

Нейропсихолог добавила, что для сохранения ясности ума также важны социальное взаимодействие, лёгкая физическая активность и здоровое питание.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН заявил, что даже три дня отдыха без телефона и соцсетей могут помочь восстановить психику.