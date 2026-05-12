В Москве задержали подозреваемого после обмана девушки на 10,1 млн рублей

В Москве задержали 20-летнего жителя Московской области по делу о мошенничестве в отношении 19-летней девушки. Ущерб превысил 10,1 млн рублей.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
По данным ведомства, потерпевшей звонили люди, представлявшиеся сотрудниками службы доставки и госорганов. Они заявили, что от её имени якобы оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами на гражданина Украины.
Под предлогом декларирования имущества мошенники убедили москвичку собрать деньги и дважды передать их незнакомцам на улице Генерала Белобородова.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что в ХМАО задержали группу вымогателей, которые выдавали себя за сотрудников полиции и требовали деньги у жителя Лангепаса.