В Салехарде задержали 80-летнюю москвичку по делу о мошенничестве

В Салехарде задержали 80-летнюю жительницу Москвы, которая, по версии полиции, должна была забрать деньги у пенсионера по заданию мошенников. У неё изъяли 4 млн 670 тыс. рублей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на релиз окружной полиции в МАХ.
Инцидент произошёл 6 мая. В дежурную часть обратился местный житель 1955 года рождения и рассказал, что ему звонят мошенники. По его словам, неизвестные требовали передать деньги курьеру.
Позже пенсионеру сообщили, что в городе находится сотрудник ФСБ, который поможет внести деньги на банковский счёт.
Курьера задержали сотрудники уголовного розыска. Женщина призналась, что выполняла задание людей, представившихся сотрудниками ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла крупную сумму денег.