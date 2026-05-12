В Салехарде задержали 80-летнюю москвичку по делу о мошенничестве

В Салехарде задержали 80-летнюю жительницу Москвы, которая, по версии полиции, должна была забрать деньги у пенсионера по заданию мошенников. У неё изъяли 4 млн 670 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на релиз окружной полиции в МАХ.

Инцидент произошёл 6 мая. В дежурную часть обратился местный житель 1955 года рождения и рассказал, что ему звонят мошенники. По его словам, неизвестные требовали передать деньги курьеру.

Позже пенсионеру сообщили, что в городе находится сотрудник ФСБ, который поможет внести деньги на банковский счёт.

Курьера задержали сотрудники уголовного розыска. Женщина призналась, что выполняла задание людей, представившихся сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла крупную сумму денег.