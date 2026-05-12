Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина приняла участие в учениях НАТО в Швеции

Военнослужащие Вооружённых сил Украины приняли участие в учениях НАТО, которые проходили на территории Швеции. Как сообщает Associated Press, украинская сторона была приглашена для демонстрации методов ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов.

Источник: AP 2024

В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения «неназванной страны» на Швецию. Согласно сценарию, противник наращивал военную группировку вдоль восточной границы альянса, а остров Готланд в Балтийском море столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии и нехваткой продовольствия в результате диверсий.

Группа украинских пилотов, прибывших для обмена боевым опытом, в ходе учебного боя фактически «уничтожила» шведские подразделения, отмечает агентство. Учения пришлось приостанавливать трижды для того, чтобы шведские военные могли провести анализ ошибок. Как заявил один из пилотов, в условиях реального боя шведские военнослужащие уже были бы мертвы. Украинские военные указали на необходимость срочного изменения тактики западными силами, модернизации оборудования и углубления понимания принципов работы FPV-дронов.

Странам НАТО следует в кратчайшие сроки освоить проведение операций с использованием беспилотников и противодействие им, подтвердил глава штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон. По его словам, наиболее эффективный способ достижения этой цели — обучение у Украины. «Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным», — заявил бригадный генерал Вооружённых сил США Кертис Кинг. Он также подчеркнул значимость систем глубокого обнаружения для выявления беспилотных аппаратов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше