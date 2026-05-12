Украина приняла участие в учениях НАТО в Швеции

В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения «неназванной страны» на Швецию. Согласно сценарию, противник наращивал военную группировку вдоль восточной границы альянса, а остров Готланд в Балтийском море столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии и нехваткой продовольствия в результате диверсий.
Группа украинских пилотов, прибывших для обмена боевым опытом, в ходе учебного боя фактически «уничтожила» шведские подразделения, отмечает агентство. Учения пришлось приостанавливать трижды для того, чтобы шведские военные могли провести анализ ошибок. Как заявил один из пилотов, в условиях реального боя шведские военнослужащие уже были бы мертвы. Украинские военные указали на необходимость срочного изменения тактики западными силами, модернизации оборудования и углубления понимания принципов работы FPV-дронов.
Странам НАТО следует в кратчайшие сроки освоить проведение операций с использованием беспилотников и противодействие им, подтвердил глава штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон. По его словам, наиболее эффективный способ достижения этой цели — обучение у Украины. «Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным», — заявил бригадный генерал Вооружённых сил США Кертис Кинг. Он также подчеркнул значимость систем глубокого обнаружения для выявления беспилотных аппаратов.