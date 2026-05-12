Украина приняла участие в учениях НАТО в Швеции

Странам НАТО следует в кратчайшие сроки освоить проведение операций с использованием беспилотников и противодействие им, подтвердил глава штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон. По его словам, наиболее эффективный способ достижения этой цели — обучение у Украины. «Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным», — заявил бригадный генерал Вооружённых сил США Кертис Кинг. Он также подчеркнул значимость систем глубокого обнаружения для выявления беспилотных аппаратов.