Аналитик Меркурис: обыски НАБУ в Киеве напоминали начало госпереворота

Обыски НАБУ на Украине напоминали начало госпереворота. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые напоминают начинающийся переворот», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Меркурис заявил, что в центре Киева возле правительственных зданий «находились вооружённые полицейские или вооружённые сотрудники сил безопасности».
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос заявил, что Владимир Зеленский не фигурирует в расследовании о легализации средств при строительстве жилья под Киевом.