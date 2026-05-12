В МО Ирана пообещали жесткий ответ на любые новые атаки со стороны США

Представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник заявил, что Тегеран готов жестко реагировать на любые проявления агрессии со стороны своих противников. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его словам, страна даст быстрый и решительный ответ на любые угрозы или военные действия, направленные против Ирана. Заявление прозвучало во время памятного мероприятия в Тегеране.
Иранский генерал также раскритиковал действия США и Израиля, охарактеризовав их положение как затяжной кризис. Он отметил, что выйти из сложившейся ситуации возможно только через признание законных интересов и прав иранского народа как в дипломатической сфере, так и в вопросах безопасности и регионального влияния.
По словам Талаи-Ника, Иран располагает не только значительным военным потенциалом, но и сильными дипломатическими возможностями. Он подчеркнул, что в случае отказа оппонентов учитывать требования Тегерана на переговорах, им придется столкнуться с новыми неудачами.
«Наши вооруженные силы опираются на мощную народную поддержку. Враг должен понять: любое новое безрассудство встретит ответ, который поставит точку в его агрессивных планах», — заявил Реза Талаи-Ник.
Ранее сообщалось, что власти Ирана не станут возобновлять диалог с Соединенными Штатами по разрешению конфликта до тех пор, пока Вашингтон не выполнит пять требований Тегерана.