В МО Ирана пообещали жесткий ответ на любые новые атаки со стороны США

В МО Ирана заявили, что Тегеран готов жестко реагировать на любые проявления агрессии со стороны своих противников.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник заявил, что Тегеран готов жестко реагировать на любые проявления агрессии со стороны своих противников. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его словам, страна даст быстрый и решительный ответ на любые угрозы или военные действия, направленные против Ирана. Заявление прозвучало во время памятного мероприятия в Тегеране.

Иранский генерал также раскритиковал действия США и Израиля, охарактеризовав их положение как затяжной кризис. Он отметил, что выйти из сложившейся ситуации возможно только через признание законных интересов и прав иранского народа как в дипломатической сфере, так и в вопросах безопасности и регионального влияния.

По словам Талаи-Ника, Иран располагает не только значительным военным потенциалом, но и сильными дипломатическими возможностями. Он подчеркнул, что в случае отказа оппонентов учитывать требования Тегерана на переговорах, им придется столкнуться с новыми неудачами.

«Наши вооруженные силы опираются на мощную народную поддержку. Враг должен понять: любое новое безрассудство встретит ответ, который поставит точку в его агрессивных планах», — заявил Реза Талаи-Ник.

Ранее сообщалось, что власти Ирана не станут возобновлять диалог с Соединенными Штатами по разрешению конфликта до тех пор, пока Вашингтон не выполнит пять требований Тегерана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
