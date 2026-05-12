Учительница Путина заявила, что гордится им

Бывший классный руководитель президента Владимира Путина, 92-летняя Вера Гуревич, заявила, что гордится своим учеником, с которым ее связывают многие годы дружбы.
«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — рассказала она ИС «Вести».
Также Гуревич заявила, что президент для нее «был, есть и останется навсегда — просто мой Володька».
Она также вспомнила, что Путин всегда был «насыщенным жизнью», а в подростковом возрасте уже уверенно говорил на «серьезные, взрослые темы». «Он умеет разговаривать с людьми. Людей идеальных не бывает, мы все с определенными недостатками. Он это все знает», — сказала Гуревич.
Ранее Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, для нее организовали культурную программу. Также президент лично заехал за ней с букетом цветов в гостиницу, позднее они поужинали в Кремле.
Вера Дмитриевна Гуревич — учитель русского и немецкого языка, также работала в инспекции по делам несовершеннолетних вышла на пенсию в звании майора милиции. Она была классным руководителем Путина в школе № 193 в Ленинграде.
