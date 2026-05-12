Ермак назвал необоснованным подозрение в легализации денег

«Состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого мне было сообщено о подозрении. Вместе с адвокатами работаем с материалами дела. Но уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: сообщение о подозрении является необоснованным. Как адвокат с более чем 30-летним стажем, я всегда руководствовался законом. И сейчас так же буду защищать свои права, своё имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины. Я открыт ко всем процессуальным действиям», — утверждает Ермак.