Базылюк назвала Трусову уникумом в фигурном катании

Российская фигуристка Маргарита Базылюк, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, оценила возвращение Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) к соревнованиям.

«Я не могу об этом судить. Камила уже выступала на Кубке Первого канала. Сашу я вижу на шоу, она прыгает четверной лутц, тройной аксель. Это, конечно, уникум. Я думаю, если они захотят, то у них получится», — сказала она в интервью Okko.

Зимой Трусова объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Прошлым летом она родила сына и почти сразу вернулась на лёд. В январе 2026 года фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

Из-за дисквалификации Валиева не выступала с 2023-го. Она была отстранена от спорта на четыре года из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России — 2021. В 2026-м фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам, а затем представила новую короткую программу на Кубке Первого канала, где стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова хочет посоревноваться с Трусовой и Валиевой.

