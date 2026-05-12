Шестнадцать министров правительства Мадьяра приняли присягу

Министры нового венгерского правительства от партии «Тиса» принесли присягу в здании парламента в Будапеште. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба законодательного органа.

Церемония прошла в зале заседаний. Каждый министр зачитал текст присяги и поставил подпись в документах об утверждении. Прямую трансляцию вёл официальный сайт парламента. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поприветствовал всех членов кабинета. Он также изложил ключевые задачи каждого ведомства. Новое правительство включает 16 министерств. Для сравнения: в предыдущем составе при Викторе Орбане их было 11.

Неизменными остались министерства обороны, внутренних дел и юстиции. Отдельной структурой сохранили канцелярию премьер-министра. Ряд ведомств сменил названия. Министерство иностранных дел ранее называлось министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей. Культурное ведомство до этого носило название министерства культуры и инноваций. Сельскохозяйственное министерство расширили до министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Ведомства национальной экономики и энергетики объединили в министерство экономики и энергетики. Министерство транспорта и строительства переименовали в министерство транспорта и инфраструктуры.

Создали несколько новых ведомств: министерство финансов, здравоохранения, окружающей среды, социальной и семейной политики, образования и защиты детей, регионального и сельского развития, а также науки и технологий.

Ранее сообщалось, что Аниту Орбан утвердили на пост министра иностранных дел Венгрии. Назначение прошло во время церемонии объявления состава нового правительства партии «Тиса». Документ о назначении Орбан получила из рук президента Тамаша Шуйока. Однако совместную фотографию с главой государства она делать не стала, сфотографировавшись только с премьер-министром Петером Мадьяром.

Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы): венгерская оппозиция, которая смогла победить на выборах
Партия «Тиса» — одна из самых обсуждаемых политических сил в современной Венгрии. Она позиционирует себя как оппозиционное движение и делает ставку на обновление политической системы на фоне кризиса доверия к власти. Партия уважения и свободы победила на парламентских выборах 2026 года: собрали главное о ней на сегодня.
