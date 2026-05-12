Блогер Мэддисон: Сафонов — кусок дерьма на воротах

Блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон высказался о российском вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Сафонов — это один из худших вратарей, которых я знаю. Это просто кусок дерьма на воротах, полнейшая дыра. Стоять абсолютно не умеет. И у него зрение — минус девять на оба глаза», — заявил он во время стрима.

Напомним, что ПСЖ сыграл вничью (1:1) с «Баварией» в ответном матче ½ финала и по сумме — 6:5 — пробился в решающую стадию. Ворота в обеих встречах защищал Сафонов. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча за парижан и пропустил 25 голов, 11 раз сыграв на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов провёл необычную тренировку, посвящённую финалу Лиги чемпионов.