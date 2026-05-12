Макрон: Франция предложит в ООН инициативу по открытию Ормузского пролива

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Франция намерена предложить в ООН инициативу по обеспечению условий переговоров для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.
«Мы должны добиться безоговорочного и беспрепятственного открытия Ормузского пролива, сняв все блокады и ведя требовательный диалог с Ираном. Мы предложили, что вместе с несколькими другими странами выступим с инициативой в ООН, предложив полностью нейтральные и мирные рамки для урегулирования конфликта с Ираном. И мы предлагаем создать специальную миссию, для которой мы с Великобританией собрали 50 стран», — сказал Макрон.
Глава государства заявил, что открытие Ормузского пролива «является абсолютным приоритетом», подчеркнув, что Франция выступает за решение этого вопроса до урегулирования остальных противоречий. После этого, по его словам, следует возобновить диалог по вопросу ядерной и ракетной программ между Ираном и США с участием стран «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции.
7 мая в Красное море прибыл французский авианосец Charles de Gaulle. В Елисейском дворце назвали этот шаг демонстрацией готовности к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Представитель администрации президента Франции указал, что у Парижа есть требования как к США, так и к Ирану: Тегеран должен согласиться вести переговоры по существу, к которым его приглашает американская сторона, тогда как Вашингтон должен снять блокаду Ормузского пролива и ответить на готовность Ирана к переговорам. После того как эти условия будут выполнены, «морская коалиция сможет развернуть в регионе средства, гарантирующие безопасность судов, проходящих через пролив».