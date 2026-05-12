Путин указом назначил новых председателей двух судов Дагестана

В Дагестане назначены председатели двух судов и новый член Верховного суда респубблики. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Так, Исмаилов Тимур Гаджимагомедович стал председателем Акушинского районного суда. Должность председателя Дербентского городского суда занял Юрин Максима Владимирович. Судьей Верховного суда назначили Мартышкина Виталия Васильевича.
Помимо этого, в состав районных судов Дагестана вошли четыре новых судьи.
В начале мая российский президент освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Тогда временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин — председатель Верховного суда Дагестана. Позднее стало известно, что Меликов хочет отложить переход на новый пост, чтобы помочь врио главы Дагестана.