Стармер должен сам принять решение об отставке, считает Трамп

Во вторник утром британский кабмин провел совещание на Даунинг-стрит после провала правящей партии на местных выборах и призывов к отставке премьера со стороны десятков депутатов-лейбористов. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что шесть членов кабмина Великобритании намерены попросить Стармера уйти в отставку, однако после встречи некоторые члены кабмина опровергли эту информацию и выразили поддержку Стармеру.