Стармер должен сам принять решение об отставке, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что британский премьер Кир Стармер должен самостоятельно решить, оставаться ему на своем посту или нет.
«Это ему решать», — сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Тем не менее, американский лидер также посоветовал своему британскому коллеге нарастить добычу нефти в Северном море и ужесточить миграционный контроль.
Во вторник утром британский кабмин провел совещание на Даунинг-стрит после провала правящей партии на местных выборах и призывов к отставке премьера со стороны десятков депутатов-лейбористов. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что шесть членов кабмина Великобритании намерены попросить Стармера уйти в отставку, однако после встречи некоторые члены кабмина опровергли эту информацию и выразили поддержку Стармеру.
Региональные выборы в Великобритании прошли в минувший четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.