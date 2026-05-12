Фицо: отмена права вето станет началом конца всего Евросоюза

Накануне в Братиславе Фицо провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. В рамках встречи премьер-министр подтвердил, что Словакия поддерживает процесс расширения ЕС, однако настаивает на строгом соблюдении всеми кандидатами установленных требований.
Фицо особо отметил, что для Словакии наличие права вето является важным условием сохранения стабильности в союзе. По его мнению, отмена данного механизма в вопросах, имеющих принципиальное значение, приведет к распаду ЕС.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб также выразил мнение, что для Евросоюза настало время начать переговоры с Россией самостоятельно, без участия США.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше