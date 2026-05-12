В ВМС США заявили, что не смогут вести разминирование Ормуза под огнем

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американские военные смогут приступить к разминированию Ормузского пролива только при условии, что не будут находиться под огнем. Об этом заявил начальник штаба американских ВМС адмирал Дэрил Кодл.
«Это нельзя осуществить, когда находишься под огнем», — сказал он на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в ответ на соответствующий вопрос.
Кодл добавил, что ВМС США располагают в регионе значительным числом средств по разминированию, однако отметил, что сам процесс кропотлив и занимает много времени.
В марте корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс выступила с утверждением о том, что разведывательное сообщество США якобы получило сведения о минировании Ираном Ормузского пролива.