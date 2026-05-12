Reuters узнал о тайных ударах Саудовской Аравии по Ирану

Саудовская Аравия в конце марта нанесла серию ударов по территории Ирана в ответ на атаки по во время войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников.
По данным Reuters, «многочисленные» и «неафишируемые» удары были нанесены саудовскими ВВС. Один из западных чиновников охарактеризовал произошедшее как «зеркальные удары» в ответ на атаки по Саудовской Аравии. Установить объекты, ставшие целями атаки, Reuters не удалось.
После саудовских атак, как пишет агентство, между Эр-Риядом и Тегераном начались интенсивные дипломатические контакты. По словам источников, Саудовская Аравия предупредила о готовности к дальнейшим ответным действиям, после чего стороны договорились о снижении напряженности.
Ранее о тайных ударах ОАЭ по Ирану сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван был нанесен в начале апреля, примерно в период объявления президентом США Дональдом Трампом двухнедельного перемирия. После атаки, причастность к которой ОАЭ не признали, на объекте произошел крупный пожар, часть мощностей НПЗ была выведена из строя на несколько месяцев.
Bloomberg узнал, что ОАЭ координировали атаки на Иран с Израилем. По словам источников, удары наносились более одного раза — как до, так и после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля между США, Израилем и Тегераном. По их словам, одной из операций, в частности, стал подготовленный совместно с Израилем ответ на атаку Ирана по нефтехимическому комплексу компании Borouge в ОАЭ.
Источники Bloomberg также сообщили, что на фоне ближневосточного конфликта ОАЭ и Израиль углубили сотрудничество в сфере безопасности. По данным агентства, стороны обменивались разведданными, координировали перехват иранских атак и участвовали в выборе целей на территории Ирана.
В частности, Израиль и ОАЭ, как утверждают собеседники Bloomberg, совместно координировали удар 6 мая по нефтехимическому объекту в иранском Асалуйе. Кроме того, по данным источников, ОАЭ нанесли удар по иранскому нефтеперерабатывающему объекту на острове Лаван в Персидском заливе. Ранее власти ОАЭ заявляли, что международные отношения и оборонные партнерства страны являются «исключительно суверенным делом», отмечает агентство.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».