Reuters узнал о тайных ударах Саудовской Аравии по Ирану

Bloomberg узнал, что ОАЭ координировали атаки на Иран с Израилем. По словам источников, удары наносились более одного раза — как до, так и после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля между США, Израилем и Тегераном. По их словам, одной из операций, в частности, стал подготовленный совместно с Израилем ответ на атаку Ирана по нефтехимическому комплексу компании Borouge в ОАЭ.