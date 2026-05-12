Президент «Реала» заявил, что его игроки дерутся каждый год

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал драку между защитником Орельеном Тчуамени и капитаном команды Федерико Вальверде.

«Это очень плохо. Но ещё хуже, что это событие было предано огласке. За 26 лет, что я в клубе, мои футболисты всегда дрались. И порой — не один раз. Мои футболисты дрались каждый год», — сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе стало известно о драке между партнёрами по команде. После этого инцидента Вальверде получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Клуб наказал обоих футболистов, назначив штраф в размере €500 тыс. каждому.

Ранее сообщалось, что в «Реале» считают Вальверде виновником конфликта с Тчуамени.