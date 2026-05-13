Военная операция на Украине. Онлайн

В Сумской области на малом участке маршрута следования беспилотников шестеро разведчиков 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в один из выходных дней во время перемирия уничтожили более 50 летевших в сторону Курской области украинских FPV-дронов, сообщил ТАСС командир расчета с позывным Волк.