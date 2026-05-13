Кувейт сообщил о попытке проникновения иранцев на свой остров

Министерство обороны Кувейт заявило о попытке проникновения группы лиц на территорию острова Бубиян. По данным ведомства, речь шла о шести человеках, предположительно связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Сообщается, что инцидент произошёл в морской зоне у острова. После столкновения с местными силами безопасности, как утверждает кувейтская сторона, четверо были задержаны, ещё двое сумели скрыться.
Иранская сторона отвергла обвинения в планировании каких-либо атак против Кувейта. По данным агентства ISNA, МИД Ирана заявил, что задержанные лица являются моряками, которые вошли в кувейтские воды из-за сбоя навигационной системы во время выполнения служебных обязанностей на судне.
В подобных ситуациях в регионе Персидского залива периодически возникают инциденты, связанные с навигационными ошибками, задержаниями экипажей и дипломатическими демаршами, что требует последующих проверок и сверки данных обеими сторонами для установления точных обстоятельств происшествий.
