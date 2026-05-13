«Сборная России проживёт и без неё»: Муравьёва может сменить спортивное гражданство

Софья Муравьёва попросила отчислить её из состава сборной России. Согласно информации СМИ, она в ближайшее время должна отправить официальное письмо в ФФККР, после чего, вероятно, сменит спортивное гражданство. Среди возможных вариантов называется выступление под флагом Франции, Грузии или США. Сама фигуристка пока никак не комментировала эти слухи, а её мать отказалась отвечать на вопросы журналистов о будущем дочери. По мнению Ильи Авербуха, такое развитие событий вполне объяснимо.
Софья Муравьёва в последние дни превратилась в самую обсуждаемую фигуристку страны. Причина не только в уходе от Алексея Мишина, с которым она проработала всего сезон, но и в слухах о смене спортивного гражданства.
По информации «Р-Спорт», она уже попросила ФФККР отчислить её из состава сборной, хотя на чемпионате России — 2026 заняла пятую строчку и гарантировала себе место в национальной команде на следующий сезон.
Если верить СМИ, теперь у Муравьёвой есть несколько вариантов. Отмечается, что наиболее предпочтительным для неё является выступление под флагом Франции. Это не должно удивлять, поскольку в недалёком прошлом она посещала сборы известного местного хореографа Бенуа Ришо, тот даже поставил ей одну из программ.
В пользу этой версии может свидетельствовать и поездка в Париж в отпуск этой весной. В теории такое развитие событий выглядит логичным и выгодным для обеих сторон. Трёхцветные могут договориться с сильной одиночницей в преддверии домашних Олимпийских игр — 2030. Уроженка Москвы получит возможность попробовать свои силы на крупнейших международных соревнованиях, а до ОИ должна успеть отбыть карантин.
Также Софья якобы контактировала с представителями Ассоциации фигурного катания США, но перебраться за океан по примеру Аннабель Морозов будет крайне сложно. С другой стороны, в пользу этого варианта говорят слухи о желании посотрудничать с Рафаэлем Арутюняном. Если верить СМИ, она хотела поработать с ним ещё до ухода от Евгения Плющенко, а теперь намерена реализовать свой замысел.
Наконец, нельзя исключать смену Муравьёвой спортивного гражданства на грузинское, ведь по этому пути ранее проследовали Глеб Смолкин, Анастасия Губанова, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, которые представляли страну на ОИ-2026.
Согласно данным Telegram-канала «Mash на спорте», в ФФККР не поступал запрос о переходе двукратного призёра чемпионата России во французскую команду. А вот пополнить состав грузинской она якобы действительно не прочь.
При этом на родине многие дороги для неё после ухода от Мишина, похоже, закрыты. Отмечается, что ни Плющенко, под руководством которого она занималась пять лет, ни Этери Тутберидзе не готовы сотрудничать с фигуристкой, известной своим непростым характером.
При этом Яна Рудковская заявила, что де-юре уроженка Москвы до сих пор находится на контракте с «Ангелами Плющенко».
«Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали», — цитирует продюсера «Р-Спорт».
Сама Муравьёва никак не прокомментировала своё будущее. Не стала раскрывать деталей и её мать Ольга.
«Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что их надо адресовать Софье», — объяснила женщина.
Зато высказался почётный вице-президент ISU Александр Лакерник. Он напомнил, что гипотетически решение о смене спортивного гражданства двукратным призёром ЧР должен принять исполком ФФККР. А ей самой предстоит объяснить его членам, почему она хочет кататься под флагом другого государства.
«Сборная России проживёт и без Муравьёвой, она не первый номер. Надо каждый такой случай рассматривать отдельно. Мы вкладываем в спортсменов деньги, силы, а потом они прощаются с нами. Если начнём раздавать их всему миру, это странновато будет выглядеть», — цитирует Лакерника «Советский спорт».
Позиция руководителя ФФККР Антона Сихарулидзе по поводу отъезда отечественных фигуристов в другие страны тоже достаточно жёсткая. В декабре 2025-го он посетовал, что некоторые пытаются сформировать свои национальные команды из россиян.
«Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не станет донором для других федераций, это просто неправильно», — приводит слова руководителя ТАСС.
В случае с Грузией договориться, вероятно, будет проще, учитывая неплохие отношения между федерациями и богатую историю подобных трансферов.
В мире отечественного фигурного катания новость о желании экс-подопечной Мишина покинуть сборную России вызвала неоднозначную реакцию. Например, Татьяну Тарасову это сильно удивило. По признанию известного тренера, она виделась с ней на последнем национальном первенстве, и та находилась в боевом настроении.
«Они очень хорошо работали с Мишиным. Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, она хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Если Софья сейчас перейдёт в какую-то другую страну, то успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем, — отметила специалист. — Любого члена сборной возьмите: если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли. У нас сильная сборная, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он способен сделать, на каком месте может быть. Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях».
В свою очередь, хореограф Илья Авербух назвал возможную смену спортивного гражданства фигуристкой вполне объяснимой.
«Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной минимальные. Поэтому принимают решение выступать за другие страны. Понятно, что Софье попасть в нашу национальную команду сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
Наконец, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила для начала дождаться реакции ФФККР и не исключила, что в организации просто не отпустят Софью, как поступили в своё время с Дарио Чиризано и Вероникой Жилиной.
«Но насильно мил не будешь. И, наверное, она хочет реализовать все те знания, навыки и опыт, которые приобрела у лучших тренеров. Это нормальное явление. Но должно быть юридическое решение, а не просто хотелки», — подытожила Роднина.