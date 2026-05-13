Роспотребнадзор: вариант хантавируса Андес не распространён в Европе и Азии

Вариант хантавируса Андес распространён в странах Нового Света, в то время как в Европе и Азии он не встречается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В опубликованном в канале ведомства на платформе MAX сообщении отмечается, что вариант хантавируса Андес встречается в странах Южной, Центральной и Северной Америки.
«Этот вариант не встречается на территории Европы и Азии…» — говорится в публикации.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что известный в России вариант хантавируса вызывает геморрагическую лихорадку.