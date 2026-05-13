Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Mercedes-Benz продал все салоны в Берлине

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все салоны в Берлине канадскому предпринимателю, главе Alpha Auto Group Кулдипу Биллану. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все салоны в Берлине канадскому предпринимателю, главе Alpha Auto Group Кулдипу Биллану. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Продажа затронет семь берлинских филиалов (включая центральный автосалон Mercedes-Welt на Зальцуфер в Берлине) и 1,5 тысячи сотрудников. Всего Mercedes-Benz планирует продать 82 филиала по всей стране, что затронет около 8 тыс. человек.

Сотрудники уже начали получать уведомления о смене собственника по электронной почте. Работникам предлагают выбрать выходное пособие в размере около €30 тыс. либо гарантию сохранения рабочего места на один год. По истечении этого периода контракты с Mercedes-Benz будут расторгнуты, а новые условия работы могут измениться.

Продажа автосалонов стала частью проекта реструктуризации «Продажи будущего», по которому компания отказывается от традиционных дилерских центров в пользу более централизованного управления и цифровизации.

Холдинг Кулдипа Биллана владеет более 150 дилерскими центрами в США, Канаде и Европе. Компания сотрудничает с Audi, BMW, Toyota, Ford и другими брендами автомобилей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше