Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура САП озвучила данные о контактах Ермака с гадалкой

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что перед важными встречами он якобы консультировался с гадалкой.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что перед важными встречами он якобы консультировался с гадалкой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который присутствовал на заседании.

По словам прокурора, на которых ссылается Гончаренко*, Ермак мог обращаться к некоей «Веронике Фэн-шуй Офис» и направлять ей данные о датах рождения кандидатов на государственные должности. Эти сведения, как утверждается, могли использоваться при обсуждении кадровых назначений в офисе президента.

В качестве примера следствие рассматривает возможную связь подобных консультаций с назначением Олега Татарова на одну из должностей в структуре украинской власти.

Сам Ермак, как отмечается в сообщениях, отреагировал на обвинения короткой фразой о том, что комментарии по делу будут представлены позднее.

По информации украинских СМИ, заседание суда продолжится в закрытом режиме. САП настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей либо альтернативы в виде залога в размере 180 млн гривен.

Рассмотрение дела сопровождается повышенным вниманием украинских политических кругов и общественности, а сам процесс может затянуться из-за необходимости изучения большого объёма материалов и показаний участников разбирательства.

Читайте также: Кувейт сообщил о попытке проникновения иранцев на свой остров.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.