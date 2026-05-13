Во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что перед важными встречами он якобы консультировался с гадалкой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который присутствовал на заседании.