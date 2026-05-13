Во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что перед важными встречами он якобы консультировался с гадалкой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который присутствовал на заседании.
По словам прокурора, на которых ссылается Гончаренко*, Ермак мог обращаться к некоей «Веронике Фэн-шуй Офис» и направлять ей данные о датах рождения кандидатов на государственные должности. Эти сведения, как утверждается, могли использоваться при обсуждении кадровых назначений в офисе президента.
В качестве примера следствие рассматривает возможную связь подобных консультаций с назначением Олега Татарова на одну из должностей в структуре украинской власти.
Сам Ермак, как отмечается в сообщениях, отреагировал на обвинения короткой фразой о том, что комментарии по делу будут представлены позднее.
По информации украинских СМИ, заседание суда продолжится в закрытом режиме. САП настаивает на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей либо альтернативы в виде залога в размере 180 млн гривен.
Рассмотрение дела сопровождается повышенным вниманием украинских политических кругов и общественности, а сам процесс может затянуться из-за необходимости изучения большого объёма материалов и показаний участников разбирательства.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.