«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита американского лидера.
Накануне Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Девятого мая глава государства, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по словам Владимира Путина, «дело идет к завершению».
В тот же день его американский коллега в разговоре с журналистами допустил отправку в Россию группы переговорщиков. А днем ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. При этом за весь период перемирия в зоне СВО было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, решение о перемирии последовало после телефонного разговора лидеров. Беседа состоялась в конце апреля. Тогда они сошлись во мнении, что затянуть конфликт пытается подстрекаемый европейцами глава киевского режима.