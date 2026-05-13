В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита американского лидера.

Накануне Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Девятого мая глава государства, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по словам Владимира Путина, «дело идет к завершению».

В тот же день его американский коллега в разговоре с журналистами допустил отправку в Россию группы переговорщиков. А днем ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. При этом за весь период перемирия в зоне СВО было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, решение о перемирии последовало после телефонного разговора лидеров. Беседа состоялась в конце апреля. Тогда они сошлись во мнении, что затянуть конфликт пытается подстрекаемый европейцами глава киевского режима.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше