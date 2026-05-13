Песков заявил, что визит Трампа в Россию не стоит на повестке дня

Визит главы американской администрации Дональда Трампа в Россию не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос РИА Новости, ведёт ли Кремль какую-либо проработку визита Трампа в Россию.
«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — сказал Песков.
Ранее Трамп допустил возможность своей поездки в Россию в 2026 году. Он заверил, что приложит все необходимые для этого усилия.
