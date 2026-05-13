Трамп: Стармер должен принять решение об отставке

Трамп заявил, что Стармер должен самостоятельно принять решение о своей отставке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен самостоятельно принять решение о своей возможной отставке.

«Он сам должен это решить», — отметил Трамп в ходе общения с представителями прессы.

При этом американский лидер рекомендовал британскому премьеру активизировать добычу нефти в акватории Северного моря и ужесточить меры контроля в области миграции.

Ранее издание Guardian сообщало, что глава британского МИД Иветт Купер, вероятно, призвала Стармера уйти в отставку после сокрушительных поражений на выборах в регионах. По информации телеканала Sky News, также с соответствующей инициативой уже выступили не менее 59 парламентариев.

