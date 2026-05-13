В Крыму прокомментировали планы ФРГ по производству вооружений с Киевом

Глава Государственного совета Владимир Константинов выступил с призывом к властям Германия умерить активность в сфере военного сотрудничества с Украиной. Поводом стали заявления о планах совместной разработки вооружений с Украиной.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщил о планах совместного производства беспилотников с дальностью полёта до 1,5 тысячи километров. Визит проходил в формате необъявленной поездки и был посвящён обсуждению оборонного взаимодействия.

Константинов заявил, что подобные инициативы, по его оценке, не способствуют снижению напряжённости и могут иметь негативные последствия как для Украины, так и для Германии. Он также призвал европейские страны сосредоточиться на поиске путей политического урегулирования конфликта.

Отдельно он раскритиковал активные контакты европейских политиков с Киевом, назвав их фактором, который, по его мнению, не способствует деэскалации ситуации.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине рассматриваются как фактор, препятствующий мирному урегулированию. Российская сторона также утверждает, что подобные действия усиливают вовлечённость стран НАТО в конфликт и повышают уровень международной напряжённости.

На фоне обсуждения военных проектов между Киевом и европейскими странами продолжается расширение оборонного сотрудничества в рамках ЕС и НАТО, включая разработку беспилотных систем, средств ПВО и других видов вооружений нового поколения.

