В Кремле прокомментировали потенциальный визит Трампа в Москву

Накануне американский лидер допустил, что посетит Россию в этом году. Речь шла об усилиях для достижения мира на Украине. По словам Трампа, США считают, что соглашение между Москвой и Киевом в итоге будет заключено. При этом приглашение президенту США посетить Россию остается в силе. Российский лидер будет рад приезду Трампа в столицу РФ. Кроме этого, Трамп в последнем телефонном разговоре с Путиным очень достойно говорил о 9 Мая. Тогда же Трамп хозяин Белого дома поддержал идею перемирия на День Победы.