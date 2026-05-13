В Швеции прошли учения НАТО с участием Украины

Украина участвовала в военных учениях НАТО, которые проходили под руководством Швеция и были посвящены отработке сценариев защиты территории страны в условиях гипотетического конфликта. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным журналистов, в рамках учений рассматривался сценарий, при котором Швеция сталкивается с угрозой со стороны неназванного государства, усиливающего военное присутствие у восточных рубежей НАТО. В тренировках также участвовали военные США.
Отмечается, что Украина, не являясь членом НАТО, была приглашена в качестве консультанта по вопросам применения беспилотных систем в условиях современных боевых действий. Учения проходили с акцентом на отражение гибридных угроз, включая диверсии и перебои критической инфраструктуры.
Согласно сценарию манёвров, рассматривались возможные последствия атак на логистику и энергосистему, в том числе на острове Готланд, где предполагались перебои с электричеством и поставками продовольствия. Организаторы отрабатывали действия до возможного задействования пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
Руководитель учений контр-адмирал Йонас Викстрём отметил, что подобные сценарии могут стать актуальными в кратчайшие сроки, учитывая текущую международную обстановку.
В материале упоминаются планы Швеции по созданию новой разведывательной структуры, запуск которой намечен на 2027 год. Власти страны связывают необходимость усиления разведки с опытом конфликта на Украине и ростом значимости информационного превосходства и технологической адаптивности в современных вооружённых конфликтах.
Читайте также: В Крыму прокомментировали планы ФРГ по производству вооружений с Киевом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.