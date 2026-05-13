«США погрязли в ближневосточном конфликте»: западные СМИ — об ожиданиях от визита Трампа в Китай

Грядущая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина — в фокусе внимания западных СМИ. Как отмечает Associated Press, визиту в Пекин предшествовали долгие попытки США надавить на Китай, чтобы добиться завершения войны с Ираном на американских условиях. По оценке Reuters, Вашингтон ослаблен затянувшимся ближневосточным конфликтом и готов довольствоваться перемирием в торговой войне с Китаем. The Conversation отмечает, что двум крупнейшим экономикам мира всё труднее находить области возможного сотрудничества. В Китае же не питают иллюзий насчёт долгосрочных сделок и не боятся непредсказуемости нынешней администрации США, передаёт The Washington Post.