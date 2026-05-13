«США погрязли в ближневосточном конфликте»: западные СМИ — об ожиданиях от визита Трампа в Китай

Грядущая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина — в фокусе внимания западных СМИ. Как отмечает Associated Press, визиту в Пекин предшествовали долгие попытки США надавить на Китай, чтобы добиться завершения войны с Ираном на американских условиях. По оценке Reuters, Вашингтон ослаблен затянувшимся ближневосточным конфликтом и готов довольствоваться перемирием в торговой войне с Китаем. The Conversation отмечает, что двум крупнейшим экономикам мира всё труднее находить области возможного сотрудничества. В Китае же не питают иллюзий насчёт долгосрочных сделок и не боятся непредсказуемости нынешней администрации США, передаёт The Washington Post.
Грядущий визит президента США в Китай стал одной из центральных новостей в западных СМИ. Журналисты обращают внимание, что фоном для встречи Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина станет затянувшаяся война на Ближнем Востоке и вызванный ей энергетический кризис.
Как сообщает Associated Press, визиту Трампа предшествовали «несколько недель безуспешных попыток убедить китайское правительство использовать свои значительные рычаги давления, чтобы заставить Иран согласиться на условия США… или, по крайней мере, вновь открыть Ормузский пролив». И Белый дом не питает особых надежд на то, что во время саммита Трампу удастся убедить Си Цзиньпина изменить позицию Китая, пишет AP.
«Зато администрация, похоже, твёрдо намерена не допустить, чтобы разногласия по Ирану затмили усилия по достижению прогресса в других трудных аспектах этих запутанных отношений», — комментирует агентство.
Особое внимание, как ожидается, будет уделено торговле: ранее, в 2025 году, «две державы, казалось, балансировали на грани масштабной торговой войны», вспоминают журналисты.
Примечательно, что в Китае, как сообщает CNBC, Дональда Трампа будут сопровождать руководители некоторых крупнейших американских корпораций, в том числе основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава BlackRock Ларри Финк и президент Boeing Келли Ортберг. Авторы статьи связывают это с желанием Трампа «заключить ряд сделок» с Пекином во время визита.
«Ожидается, что повестка дня саммита будет охватывать вопросы торговли, искусственного интеллекта, экспортного контроля, Тайваня и иранской войны, причём стороны приступят к переговорам после нескольких недель эскалации напряжённости», — пишет CNBC.
The Washington Post (WP) напоминает, что изначально саммит был запланирован на март, однако его отложили из-за американо-израильской войны против Ирана. Теперь же Трамп и Си Цзиньпин встретятся «в тот момент, когда США погрязли в ближневосточном конфликте, который, судя по всему, не собирается утихать», констатирует издание.
«Скромные ожидания».
По оценке Reuters, Вашингтон «уязвлён» затянувшейся войной с Ираном и «нуждается в победе». Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведённому в прошлом месяце, более 60% американцев не одобряют войну с Ираном. Завершить конфликт Белый дом надеется с китайской помощью, отмечает агентство.
При этом «скромные ожидания» от встреч Трампа с Си Цзиньпином, запланированных на 14—15 мая, свидетельствуют о том, что попытки США усилить свои позиции перед переговорами окончились провалом, говорится в публикации.
Что же касается торговли, Reuters констатирует, что Соединённым Штатам не удалось «поставить своего главного соперника на колени» с помощью торговых пошлин и теперь амбиции Вашингтона «притупились».
«По данным опубликованного в октябре опроса Chicago Council on Global Affairs, большинство американцев (53%) полагают, что Соединённые Штаты должны наладить дружественное сотрудничество и взаимодействие с Китаем — в октябре 2024 года это мнение разделяли всего 40%, — сообщает новостное агентство. — Таким образом, простого поддержания ровных отношений и продления перемирия в торговой войне может быть достаточно, чтобы Трамп записал на свой счёт победу».
Схожее мнение выражает The Conversation.
«Саммит Трампа и Си Цзиньпина не станет моментом “Никсона в Китае” — пока достаточно того, что они вообще разговаривают», — гласит заголовок.
Автор статьи, гарвардский профессор Рана Миттер, прогнозирует, что итоги саммита «будут неопределёнными», поскольку цели обоих лидеров очевидны лишь частично.
«Визит обусловлен торговыми императивами, но есть и другие проблемы, которые угрожают американо-китайским отношениям в долгосрочной перспективе. Обеим сторонам будет чрезвычайно трудно преодолеть эти более глубокие разногласия», — говорится в материале.
По мнению Миттера, в ближайшие годы между двумя крупнейшими экономиками мира будут, по сути, конкурентные отношения.
«Области возможного сотрудничества — будь то в области изменения климата или регулирования искусственного интеллекта — найти становится всё труднее», — констатирует автор.
При этом профессор выражает уверенность, что ни Вашингтон, ни Пекин не хотят возвращаться к торговой войне 2025 года.
Фактор непредсказуемости.
Тем временем Politico выражает опасение, что ради сделки по Ирану Трамп может пойти на уступки в вопросе американской поддержки Тайваня. Близкие к Белому дому источники сообщили изданию, что опасаются, как бы президент США не отошёл от сценария и не сделал громких заявлений, идущих вразрез с долговременной позицией США по этому вопросу.
«Мы обеспокоены тем, что Пекин может предложить посредничество в заключении сделки с Ираном, которая вновь откроет Ормузский пролив, в обмен на уступки США по Тайваню», — заявил в интервью изданию неназванный дипломат в Вашингтоне.
Но если «непредсказуемость» американского лидера может тревожить истеблишмент и союзников США, то Китай, по мнению журналистов The Washington Post, привык к особенностям стиля нынешней администрации.
«Не питая иллюзий насчёт заключения долгосрочных сделок на саммите, который пройдёт на этой неделе, китайский лидер стремится показать Пекин как альтернативу непостоянству США на мировой арене», — комментирует издание со ссылкой на мнения американских и китайских экспертов.
Газета отмечает значительное укрепление Китая и нынешнего руководителя страны со времён первой встречи с Трампом, состоявшейся в 2017 году. Впрочем, Китай по-прежнему не стремится к обострению напряжённости и нынешний саммит имеет символическое значение, пишет WP.
«Си Цзиньпин хочет показать, что отношения идут на поправку и что его правительство работает над улучшением деловой среды, активизацией внешней торговли и возрождением экономики», — резюмирует американская газета.