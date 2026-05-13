Песков оценил возможность визита Трампа в Москву

Визит президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Такого визита сейчас нет на повестке дня», — отметил Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли на данный момент подготовительные работы по организации визита американского президента.
При этом сам Трамп ранее не исключал возможность посещения России в текущем году в рамках мероприятий, направленных на урегулирование украинского конфликта. Накануне американский лидер также выразил мнение, что конфликт на Украине «очень близок» к завершению.