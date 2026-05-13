Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию, заявили в МИД

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — сказал он, комментируя соответствующий вопрос.
По его оценке, интерес украинцев к переезду в Россию остается весьма стабильным. При этом приезжающие на российскую территорию граждане Украины проходят особую процедуру проверки, подчеркнул дипломат.